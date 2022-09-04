نائب إطاري:شروط الحلبوسي في عقد الحوار ” تعجيزية”

نائب إطاري:شروط الحلبوسي في عقد الحوار ” تعجيزية”
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعتبر النائب عن الإطار التنسيقي جواد الغزالي، الأحد، النقاط التي ذكرها رئيس البرلمان محمد الحلبوسي في بيانه اليوم، بأنها “تعجيزية”.وقال الغزالي في حديث صحفي، إن “الفترة التي تحدث عنها الحلبوسي قليلة جداً فيجب وضع آلية ومدد زمنية وتخصيصات مالية لكل ما يتم تداوله ووضعت شروط له”.وأضاف، أن “مسألة إعداد الموازنة بحاجة إلى وقت، فضلاً عن أن مسألة الانتخابات فهي بحاجة إلى وقت وتخصيصات مالية، علاوة على التعديلات الإدارية”، متابعاً أنه “من غير الممكن إجراء انتخابات لمجالس المحافظات ومجلس النواب في آن واحد”.ولفت الغزالي، إلى أن “كل ما تقدم يحتاج إلى عام كامل بأقل تقدير لإعداد الإجراءات والاستعداد له”.

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