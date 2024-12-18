نائب إطاري:شكلنا (3) أطواق نارية على طول الحدود مع سوريا

نائب إطاري:شكلنا (3) أطواق نارية على طول الحدود مع سوريا
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب مختار الموسوي، اليوم الأربعاء (18 كانون الأول 2024)، عن مضمون ما اسماها احزمة الموت مع سوريا، فيما أشار إلى أن أي محاولة لمهاجمة الحدود العراقية تعتبر “مميتة” لأي جهة.وقال الموسوي في حديث صحفي، إن” ملف امن الحدود مع سوريا أولوية للأمن العراقي وهناك 3 خطوط نارية موجودة لضبطها أي انها تحولت الى احزمة موت لكل من يحاول اختراقها مع تحشيد عشرات الآلاف من المقاتلين من مختلف الصنوف”.وأضاف، أنه” لا يمكن لأي قوة اختراق الحدود مع العراق وحديث البعض عن قلق من ان يحصل اعتداء على حدودنا هي رسائل خاطئة للرأي العام لأن أي محاولة سيتم سحقها، متسائلا كيف يمكن ان تخترق عصابات قوة كبيرة منتشرة على طول الحدود وهي تمتلك قدرات كبيرة؟”.وأشار الموسوي الى، ان” أي محاولة لمهاجمة الحدود تعتبر مهمة مميتة لأي جهة او تنظيم والشعب العراقي سيكون خلف قواته في الدعم والاسناد”.

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