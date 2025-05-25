نائب إطاري:ضعف السوداني وراء الاحتلال التركي وتوسعه في شمال العراق

نائب إطاري:ضعف السوداني وراء الاحتلال التركي وتوسعه في شمال العراق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، حسين العامري، الاحد، إن “التوغل التركي شمل دخول آليات عسكرية، وإنشاء قواعد دون موافقة الحكومة العراقية، إضافة إلى تنفيذ ضربات جوية ومدفعية استهدفت مناطق متعددة من شمال العراق”.وأوضح في حديث صحفي، أن “القوات التركية تحتل أراضي واسعة وتمتلك ما يقارب الأربعين قاعدة عسكرية غير قانونية داخل الحدود العراقية، فضلاً عن عشرات المواقع الأخرى التي تمركزت بها دون تنسيق رسمي مع بغداد”.وأكد أن “القوات التركية متمركزة في محافظتي أربيل ودهوك، حيث توجد أقضية ونواحٍ كاملة تحت سيطرتها بحجة ملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني”, معتبرا أن “هذا الوضع يشكل تهديداً خطيراً لأمن العراق وسيادته واستقراره، فضلاً عن كونه انتهاكاً صارخاً للمواثيق والأعراف الدولية ومبادئ حسن الجوار”.

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