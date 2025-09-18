نائب إطاري:ضعف تمويل وزارة الموارد المائية من قبل السوداني أحد أساب أزمة المياه

نائب إطاري:ضعف تمويل وزارة الموارد المائية من قبل السوداني أحد أساب أزمة المياه
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب الإطاري عارف الحمامي، الخميس، أن وزارة الموارد المائية لم تحصل سوى على 20% من ميزانيتها السنوية رغم أهميتها في مواجهة أزمة الجفاف.وقال الحمامي في حديثه صحفي، إن “ميزانية الموارد المائية السنوية تصل إلى نحو 370 مليار دينار، لكن ما وصل منها لا يتجاوز 70 مليار دينار، وبالتالي لا تزيد عن 20%، رغم أن هذه الوزارة معنية بملفات حيوية تتعلق بتنظيم آليات تدفق المياه وتوفيرها لأكثر من 40 مليون نسمة”.وأشار الحمامي إلى أن “ضعف تمويل الميزانية من قبل السوداني، رغم المشاريع المهمة في تبطين الجداول وكارين أنهار ومبازل، أثر كثيراً على أعمال الوزارة، وبالتالي يجب أن تعامل هذه الوزارة على أنها سيادية، وتمويلها له أهمية كبيرة لأنها معنية بملف حيوي للغاية”

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *