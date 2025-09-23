نائب إطاري:عودة عوائل مخيم الهول للعراق “كارثة أمنية”

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أقر القيادي في منظمة بدر الإيرانية النائب مختار الموسوي، الثلاثاء، بأن ارتدادات مخيم الهول السوري ما تزال تشكل خطراً على أمن العراق، فيما اعتبر إعادة آلاف العوائل من بيئة متطرفة أمراً يثير الكثير من علامات الاستفهام.وقال الموسوي في حديث  صحفي، إن “مخيم الهول السوري أُنشئ من أجل خلق الجيل الرابع من الإرهاب في المنطقة، بدعم من وكالات مخابرات دولية تسعى لاستغلال التطرف لتحقيق أهداف جيوسياسية تستهدف عواصم عربية وإسلامية ومنها العراق”.وأضاف، أن “ارتدادات مخيم الهول تبقى مثيرة للقلق، لا سيما في المشهد العراقي، معتبراً إعادة آلاف العوائل من المخيم خطوة بالغة الخطورة”، مؤكداً أن “المخيم جرى إنشاؤه بهدف صناعة جيل جديد من الإرهاب، الأمر الذي يتطلب الانتباه لخطورته ومتابعة هذه العوائل أمنياً بشكل دقيق”.وأشار إلى أن “عدداً من الدول، وفي مقدمتها أميركا، تحرص على إبقاء هذا المخيم من أجل استثماره في تحقيق أهدافها وأجندتها داخل الشرق الأوسط وربما خارجه”.

