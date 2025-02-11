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أكثر من (5) مليارات دولار مبيعات البنك المركزي لمصارف أحزاب الفساد خلال الشهر الماضي
العراق يسترد آثاراً تعود للحقبة الآشورية من سويسرا واليابان
نائب إطاري: التواجد العسكري التركي في شمال العراق انتهاكاً لسيادة البلد
نائب إطاري:قانون العفو العام سيشمل سراق المال العام وتجار المخدرات والمزورين
سياسي كردي:حكومة البارزاني استولت على (5) مليارات دولار من البنك التجاري العراقي وتمت تسويتها “سياسيا”
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أكثر من (5) مليارات دولار مبيعات البنك المركزي لمصارف أحزاب الفساد خلال الشهر الماضي
سياسي كردي:حكومة البارزاني استولت على (5) مليارات دولار من البنك التجاري العراقي وتمت تسويتها “سياسيا”
حزب بارزاني يؤكد على توطين رواتب موظفي الإقليم في مصارف أحزاب العائلة
خبير اقتصادي كردي: الاستثمار في الإقليم من حصة أثرياء عوائل السلطة
العراق بالمرتبة (140) عالميا بالفساد
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بأمر إيراني لإذلال العراق وأهله..الكهرباء في صيف 2025 لمدة ساعتين فقط!
فساد حكومة السوداني تؤكده تسريبات مستشاريه
مدينة (جرف الصخر) خارج السيادة العراقية ومنطقة الأذرع الإيرانية
منح أكراد إيران وسوريا وتركيا الجنسية والجواز العراقي من قبل الإقليم خيانة كبرى
السوداني قدم لتركيا تنازلات لم تحلم بها خلال إتفاقه مع أردوغان
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سياسي كردي:حكومة البارزاني استولت على (5) مليارات دولار من البنك التجاري العراقي وتمت تسويتها “سياسيا”
مصادر أمنية :معامل لصنع المخدرات في العراق بإدارة جهات حشدوية متنفذة
العراق بالمرتبة (140) عالميا بالفساد
التوقيع على عقد تطوير مصفى الديوانية بكلفة (800) مليون دولار بدون ذكر أسم الشركة المنفذة!!
ترامب يأمر ..منع العراق من استيراد الكهرباء والغاز من إيران
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