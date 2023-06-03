نائب إطاري:لا بديل للعراق عن الغاز الإيراني

نائب إطاري:لا بديل للعراق عن الغاز الإيراني
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال النائب الإطاري داخل راضي، ،السبت، إن “الإنتاج الحالي من الطاقة الكهربائية يصل من 18.5 إلى 19 ألف ميغاواط يومياً، لكن هناك عقبات في إيصال مستحقات الغاز الإيراني عبر المصرف العراقي للتجارة، وهذه مشكلة رئيسية”.وأوضح، أن “إيران تجهّز العراق بالغاز مقابل ثمن، وهذا الثمن تضعه وزارة الكهرباء في المصرف العراقي للتجارة، لكن المشكلة في عملية التحويل، فلا تصل المبالغ إلى إيران”، مشيراً إلى أن “الغاز الإيراني تحوّل إلى مشكلة سياسية بين الولايات المتحدة وإيران والعراق”.وأكد، أن “العراق بحاجة من 28 – 30 ألف ميغاواط، ولكن إذا توفّر الغاز الإيراني فمن المتوقع أن يصل الإنتاج من 22 – 23 ألف ميغاواط، وهذه النسبة تغطي مساحة كافية من كل المحافظات بالتجهيز من 16 إلى 18 ساعة يومياً”، معرباً عن أمله بحل مشكلة الغاز في الوقت القريب.ودعا عضو لجنة الكهرباء إلى “حل مشكلة الغاز الإيراني بطريقة سياسية وسريعة، نظراً لعدم وجود بديل عن الغاز الإيراني للبلاد على المدى القريب، وكل الدول التي تجهّز البلاد بالغاز يتم عن طريق البواخر، أما الغاز الإيراني فهو يصل عن طريق الأنابيب، لذلك يعدّ الأسرع والأنسب من حيث الجودة والسعر!”.

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