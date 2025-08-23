نائب إطاري:لا سيادة للعراق في ظل حكم السوداني

نائب إطاري:لا سيادة للعراق في ظل حكم السوداني
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا القيادي في منظمة بدر الإيرانية النائب مختار الموسوي، اليوم السبت، الحكومة العراقية إلى إعلان موقف واضح وصريح من التحركات الأخيرة للقوات الأمريكية، بعد ورود معلومات عن انتقال وحدات عسكرية من قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار إلى مدينة أربيل.وقال الموسوي، في تصريح صحفي، إن “الغياب المستمر لأي توضيح رسمي من قبل الحكومة حول هذه التحركات يثير الكثير من الشكوك حول النوايا الأمريكية، خصوصاً في ظل المطالبات الشعبية والسياسية المتكررة بجدولة انسحاب تلك القوات من البلاد”، مؤكداً أن “الصمت الحكومي يمنح واشنطن مساحة أوسع للمناورة على حساب السيادة العراقية”.وأشار إلى أن “إقليم كردستان يتعامل مع هذه التحركات وكأنه كيان منفصل بعيداً عن قرارات الحكومة الاتحادية وهو ما يزيد من تعقيد المشهدين الأمني والسياسي داخل البلاد”، داعياً السلطات الاتحادية إلى “اتخاذ موقف حازم يحافظ على وحدة القرار العراقي ويمنع أي تجاوزات تمس الأمن الوطني”.وأضاف أن “المصلحة الوطنية تقتضي أن تكون القرارات المتعلقة بالوجود الأجنبي موحدة وصادرة من بغداد فقط، بعيداً عن الحسابات السياسية والمصالح الفئوية”، محذراً من أن “استمرار تجاهل هذا الملف قد يؤدي إلى تداعيات خطيرة على استقرار العراق وسيادته”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *