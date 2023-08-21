نائب إطاري:لن نسمح بالتواجد العسكري الأمريكي في العراق!

نائب إطاري:لن نسمح بالتواجد العسكري الأمريكي في العراق!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- نفت لجنة الأمن والدفاع النيابية، الاثنين، موافقة الوفد العراقي على نشر أي قوات أمريكية في العراق خلال زيارته الى واشنطن.وقال عضو اللجنة  الإطاري محمد الشمري في حديث صحفي، ان ” ادعاء بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن انتشار امريكي غير صحيح و هناك مطلب عراقي صريح للجانب الأمريكي بفصل الساحة العراقية عن الساحة السورية “. ولفت إلى أن” الامريكان يتعاملون مع الساحة السورية والعراقية بنظرة واحدة ونحن طالبنا بفصل الساحة السورية عن الساحة العراقية كون القوات العراقية  قادرة على تحقيق كامل السيادة الوطنية على البلاد “. وأكد النائب الإطاري ان أحزابنا لن تسمح ببقاء القوات الأمريكية في العراق!.

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