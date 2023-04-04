نائب إطاري:لن نسمح بالمساومة بتمرير قانون الموازنة مقابل قانون العفو

نائب إطاري:لن نسمح بالمساومة بتمرير قانون الموازنة مقابل قانون العفو
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود، الثلاثاء، رفض القوى السياسية تمرير اية مساومة سياسية خلال اقرار الموازنة، مبينا ان تعطيل عمل الحكومة من قبل بعض الأطراف غير مقبول.وقال الصيهود في تصريح صحفي، ان “قانون الموازنة اهم تشريع نيابي ولا يمكن لأية جهة سياسية المساومة بشأن تمرير القانون مقابل إقرار اخر “، موضحا ان “الموازنة تعد أكثر القوانين تأثير على حياة المواطن اليومية.وأضاف ان “الجهات السياسية المساومة هدفها تعطيل عمل الحكومة باي طريقة ومنعها من اتخاذ خطوات إيجابية من خلال تقديم الخدمات وتحسين المستوى المعيشي للمواطن وتقليص البطالة”.ودعا الصيهود ” الكتل السياسية إلى ابعاد قانون الموازنة الاتحادية للسنوات الثلاث القادمة عن كل التخندقات والمزاجات السياسية التي تحاول من خلالها بعض الكتل تمرير قوانين أخرى هي ليست بأهمية الموازنة” .

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