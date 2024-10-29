نائب إطاري:لن نسمح بانتهاك الأجواء العراقية من قبل الطائرات الإسرائيلية

نائب إطاري:لن نسمح بانتهاك الأجواء العراقية من قبل الطائرات الإسرائيلية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب مختار الموسوي، اليوم ، أن العراق لن يتهاون في إسقاط أي طائرة إسرائيلية فور الظفر بها.وقال الموسوي في حديث صحفي، إن “الكيان المحتل عدو للعراقيين ونرى بأنه مصدر مشاكل الشرق الاوسط وانه يمارس جرائم ابادة جماعية بحق الشعبين الفلسطيني واللبناني بدعم غربي خاصة من البيت الأبيض لدرجة أثارت سخطا عالميا لما يحصل”.وأضاف، أن “العراق لن يتهاون في اسقاط اي طائرة للكيان المحتل فور توفر الظروف الفنية التي يمكنها رصد واسقاط أي طائرة من قبل المنظومات الدفاعية”، مؤكدا، أن “بغداد تمارس حقها في حماية الاجواء وفق القانون الدولي”.وأشار الى أن “بغداد لديها منظومات دفاع جوي ولكنها تحتاج الى تطوير أكبر من اجل تشديد الخناق على اي خرق”، مشيرا الى أن “العراق قدم يوم أمس رسالة احتجاجية للامم المتحدة حول انتهاك الاجواء ونعتقد بأن موقف الحكومة العراقية واضح بعد بيانها الاخير”.

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