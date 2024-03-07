نائب إطاري:لن نسمح بتسقيط “إنجازات” حكومتنا الإطارية

نائب إطاري:لن نسمح بتسقيط “إنجازات” حكومتنا الإطارية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالب القيادي في حزب الدعوة النائب عارف الحمامي،الخميس، نقابة الصحفيين وهيئة الاعلام والاتصالات بالتصدي لمنتقدي الفساد والتبعية ، وقال الحمامي، في حديث صحفي، ان “نقابة الصحفيين العراقيين وهيئة الاعلام كل منهما مطالب ضمن دوره بتشديد الرقابة والمتابعة على عمل بعض وسائل الاعلام (المأجورة)، التي تبث الشائعات وتريد تسقيط إنجازات حكومتنا الإطارية وتسقيط العملية السياسية المباركة من قبل أمريكا وإيران والمرجعية “.وأكد الحمامي، ان “حرية التعبير والصحافة امر ضروري والانتقاد البناء امر مرحب به”، مستدركا بالقول “لكن هذا لا يعني  التسقيط ، فهذا الامر غير مقبول وهو بعيد كل البعد عن ادب الاعلام والصحافة، وعلى الجهات الرقابية المختصة محاسبة تلك الوسائل، وفق القوانين”.

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