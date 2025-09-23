نائب إطاري:لن نسمح بدخول مؤيدي( الشرع) إلى البرلمان!

نائب إطاري:لن نسمح بدخول مؤيدي( الشرع) إلى البرلمان!
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد القيادي في ميليشيا العصائب النائب محمد البلداوي،اليوم الثلاثاء, أن بعض الشخصيات المتطرفة والموالية لزعيم جبهة النصرة أبو محمد الجولاني تسعى للوصول إلى قبة البرلمان عبر الانتخابات المقبلة، مشيراً إلى أن هذه المحاولات تمثل تهديداً مباشراً للأمن الشيعي السياسي الإيراني .وقال البلداوي في تصريح  صحفي، إن “هناك أطرافاً مشبوهة تحاول إعادة تدوير شخصيات تحمل فكر ونهج الجولاني الإرهابي من أجل تلميع صورته في الداخل العراقي والتستر على جرائمه ضد أبناء الشعب السوري والعراقي”، مبيناً أن “هذه الجهات تلجأ إلى إثارة الخطابات الطائفية وشراء الذمم عبر أموال صهيونية وخليجية للتأثير في القرار السياسي الحشدوي المقاوم”وأضاف أن “المؤسسة التشريعية والقوى الشيعية الإطارية لن تسمح بتمرير مثل هذه المخططات التي تستهدف العملية السياسية وتفتح الباب أمام عودة الإرهاب بوجوه جديدة”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *