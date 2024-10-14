نائب إطاري:لن نسمح للإتحاد الأوروبي في عرقلة تنفيذ الأوامر الإيرانية بشأن تعديل قانون الأحوال الشخصية

نائب إطاري:لن نسمح للإتحاد الأوروبي في عرقلة تنفيذ الأوامر الإيرانية بشأن تعديل قانون الأحوال الشخصية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- انتقد النائب عن كتلة صادقون النيابية الجناح السياسي لميليشيا العصائب رفيق الصالحي، الاثنين، تدخل البرلمان الاوربي بشان تعديل قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية . وقال الصالحي في حديث صحفي ، إن” تصريح البرلمان الاوربي تدخل سافر في عمل السلطة التشريعية”، لافتا إلى أن “التعديل المقترح لقانون الأحوال الشخصية يعطي الحرية للعراقيين في احوالهم الشخصية “. واضاف ان ” مجلس النواب العراقي لن يسمح  لأساليب الغربفي تشويه مجتمعنا وانحلاله”، متسائلا: “أين دور البرلمان الاوربي من جرائم الكيان في غزة ولبنان؟”.وأشار إلى أن ” وزارة الخارجية مطالبة بالرد على البرلمان الاوربي ورفض اي تدخل خارجي بشأن تشريع قانون الأحوال الشخصية “. 

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