نائب إطاري:نرفض العمل بالدوائر الانتخابية في كل محافظة

نائب إطاري:نرفض العمل بالدوائر الانتخابية في كل محافظة
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اعتبر رئيس كتلة أجيال النيابية التابعة لحزب الدعوة النائب محمد الصيهود ، الثلاثاء ، العودة الى تعدد الدوائر الانتخابية لكل محافظة غير منتج وسيسهم في اضعاف المؤسسة التشريعية.وقال الصيهود في تصريح صحفي، إن “الحديث عن اجراء تعديل قانون الانتخابات لم يطرح على مجلس النواب لحد اللحظة ، وما يدور مجرد اراء شخصية ولاتتبناه كتلة سياسية محددة”.واضاف ان ” مهمة النائب في البرلمان مهمة وطنية لاتقتصر على فئة محددة او شريحة خاصة ،وانما المساهمة بتشريع القوانين لعامة الشعب العراقي ويختلف دور النائب في البرلمان الاتحادي ، تماما عن مهام عضو مجلس المحافظة”.وأشار إلى أن “تعدد الدوائر الانتخابية في المحافظة غير منتج وسيسهم في اضعاف المؤسسة التشريعية” .

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