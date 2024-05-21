نائب إطاري:نرفض تعديل النظام الداخلي للبرلمان ولا لفتح باب الترشيح مجدداً لرئاسة البرلمان

نائب إطاري:نرفض تعديل النظام الداخلي للبرلمان ولا لفتح باب الترشيح مجدداً لرئاسة البرلمان
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- قال النائب عن الاطار علي البنداوي، الثلاثاء، إن “دعوات حزب تقدم من أجل تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب من أجل إعادة فتح باب الترشيح مجددا لرئاسة البرلمان، مرفوضة ولا يمكن القبول بها”، مؤكدا في حديث صحفي، أن “هذا الأمر حسم برفض أي تعديل للنظام الداخلي وهذا الأمر لا تراجع عنه اطلاقا”.وبين أنه “ليس أمام القوى السياسية السنية غير الاتفاق على شخصية واحدة لرئاسة البرلمان، وبخلاف ذلك على تلك القوى احترام ما سوف تقرره إرادة النواب، في اختيار من يرونه مناسب لرئاسة البرلمان، خاصة أن استمرار هذا الصراع لا يخدم المكون السني”، مردفا بالقول، “نحن نعمل ونسعى الى تقريب وجهات النظر، لكن لا تطور جديد بهذا الأمر، ولا موعد قريب لتحديد جلسة انتخاب جديد خلال الأيام المقبلة”.

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