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النفط النيابية:نقاط خلافية تعيق تمرير قانون النفط والغاز
التخلف والطائفية والفساد والخيانة العنوان الثابت لدعاة عطلة يوم الغدير
مصدر سياسي:وفد إطاري برئاسة السوداني سيشارك يوم غد في تشييع رئيسي
نائب إطاري:نرفض تعديل النظام الداخلي للبرلمان ولا لفتح باب الترشيح مجدداً لرئاسة البرلمان
المحكمة الاتحادية ترد دعوى رئيس حكومة الإقليم ضد مفوضية الانتخابات
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النفط النيابية:نقاط خلافية تعيق تمرير قانون النفط والغاز
نائب:عقد المنصورية الغازي هي تجسيد لاستغلال ثروات البلد ومنع الاستيراد
اليوم..سعر صرف الدولار=146750 ديناراً
السوداني يوجه بإدخال الاستثمارات الأجنبية وتوطين الصناعات المتنوعة في العراق
العراق يوقع عقداً مع شركتين صينيتين لتطوير حقل المنصورية الغازي
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المنتخب العراقي سيتوجه إلى جاكارتا لملاقاة نظيره الاندونيسي
إنطلاق الجولة 30 لدوري نجوم العراق لكرة القدم
إقامة معسكر تدريبي في تركيا للمنتخبات العراقية المشاركة في بارالمبياد باريس 2024
اليوم..أربع مواجهات ضمن الجولة 29 لدوري نجوم العراق لكرة القدم
مصدر رياضي:مدرب المنتخب العراقي يتلقى عرضاً من كوريا الجنوبية
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منح أكراد إيران وسوريا وتركيا الجنسية والجواز العراقي من قبل الإقليم خيانة كبرى
السوداني قدم لتركيا تنازلات لم تحلم بها خلال إتفاقه مع أردوغان
العراق تحت خط الفقر المائي المدقع بسبب إيران وتركيا وحكومة الإطار تنتظر حلول السماء
مجالس المحافظات تدوير نفس النفايات
رايتس ووتش:الإعدامات الجماعية في ظل حكومة السوداني الإطارية جرائم إنسانية
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رشيد:إيران ” حبيبتي” ليس لها “نفوذ”في العراق والحشد الشعبي” عراقي وليس إيراني”!!!
الإطار الشيعي يعلن فوز المشهداني برئاسة البرلمان قبل انعقاد جلسة الانتخاب
ميليشيا الصدر تفتح النار على الشرطة اثناء تنفيذها واجب أمني وإصابة عدداً منهم
إيران:أموال العراق هي أموالنا لأننا بلد واحد
إيران:سنفتح (17) جامعة إيرانية في العراق بموافقة السوادني
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