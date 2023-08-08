نائب إطاري:نرفض شمول المتهمين بالمادة 4 إرهاب بالعفو العام

نائب إطاري:نرفض شمول المتهمين بالمادة 4 إرهاب بالعفو العام
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية وعد القدو، الثلاثاء ، اسباب تاخر اصدار قانون العفو العام ،  مؤكدا  أن القوى السياسية ترفض العفو عن القتلة والمتورطين بدماء العراقيين .وقال القدو في حديث  صحفي، إن” هناك تحديات تواجه إقرار قانون العفو العام لعل أبرزها المدانين بقضايا إرهابية”.وأضاف، ان ” العفو لا يشمل الجميع كما لا يشمل من تلخطت ايديهم بدماء العراقيين او سرق المال العام وجميع الداعمين للارهاب”.وشدد القدو على “ضرورة إدخال المحكومين في دورات إصلاحية ومتابعة سلوكهم بعد إخراجهم حتى لا تتلوث وتنحرف أفكارهم نتيجة الاختلاط بالسجناء الآخرين “.  وكان اللجنة القانونية النيابية، قد نفت وصول مشروع قانون العفو العام الى البرلمان، فيما تحدثت عن خطوط حمر ضد بعض بنود القانون .

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