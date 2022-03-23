نائب إطاري:وصول ( ريبر البارزاني) إلى بغداد بطائرة عسكرية ” استفزاز”

نائب إطاري:وصول ( ريبر البارزاني) إلى بغداد بطائرة عسكرية ” استفزاز”
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعتبر عضو مجلس النواب احمد الكناني , الاربعاء , وصول مرشح الحزب الديمقراطي لرئاسة الجمهورية ريبير احمد بطائرة عسكرية رسالة استفزازية للمعارضين ويتناقض مع مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين.وقال الكناني في تصريح  صحفي , ان ” مجيء مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني الى بغداد بطائرة عسكرية تابعة للجيش العراقي امر غير مقبول” , مبينا ان “وصوله بهذا الشكل لا يمكن تفسيره سوى انه رسالة استفزازية لخصومه السياسيين ولمنافسيه على المنصب ” .وأضاف ان ” وصول رييبر احمد احد المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية والبالغيين 40 مرشحا بهذه الطريقة يتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين” , مؤكدا انه “من حق الاخرين طلب مسالة الحكومة “.وكان مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني لمنصب رئيس الجمهورية وصل الى العاصمة بغداد على متن طائرة عسكرية وكان باستقباله النائب الثاني لرئيس مجلس النواب شاخوان عبد الله.

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