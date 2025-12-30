نائب إطاري: أول قانون للبرلمان الجديد هو “قانون الحشد الشعبي”

نائب إطاري: أول قانون للبرلمان الجديد هو “قانون الحشد الشعبي”
 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب الإطاري فالح صيهود، الثلاثاء، أن مجلس النواب سيبدأ بتوزيع أعضائه على اللجان النيابية فور الانتهاء من انتخاب النائب الثاني لرئيس المجلس، مبينا أن رئاسة اللجان ستكون من نصيب الأعضاء الأكبر سنًا.وقال صيهود في تصريح صحفي ،  إن”  المجلس المقبل سيضع في صدارة أولوياته مناقشة وإقرار القوانين المهمة والمؤجلة من الدورة النيابية السابقة، وفي مقدمتها قانون هيكلية الحشد الشعبي، وقانون الخدمة الاتحادية، وسلّم الرواتب، إضافة إلى قانون النفط والغاز، وغيرها من التشريعات التي وصلت إلى مراحل متقدمة من التصويت” .

