نائب إطاري: إخراج القوات الأجنبية من العراق أصبح أمرا مُلزما للجميع

نائب إطاري: إخراج القوات الأجنبية من العراق أصبح أمرا مُلزما للجميع
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- عد عضو مجلس النواب، محمد كريم، اليوم الأثنين، بقاء القوات الأجنبية في العراق يُشكل “خطرا” على امن واستقرار البلد، فيما بين إمكانية تطبيق قرار اخراج الأمريكان من القواعد الموجودة في إقليم كردستان.وقال كريم، في حديث صحفي، إن “إخراج القوات الأمريكية من الأراضي العراقية أصبح امرا مفروضاً باعتبار وجود قرار نيابي برقم 18 عام 2020، والقاضي بإخراج القوات الأجنبية من العراق، وبطلب من الحكومة العراقية”.وأضاف، ان “القرار السابق انضج خلال الحكومة الحالية برئاسة محمد شياع السوداني، والتي اشارت بشكل واضح الى ضرورة الانتهاء من هذا الملف، ونقل المسؤولية الأمنية والعسكرية وبقية الإجراءات الى الحكومة”، مؤكداً: “لا حاجة لوجود (التحالف الدولي) في العراق”.  وأوضح عضو مجلس النواب، أن “بقاء القوات الأجنبية أصبح مؤشراً واضحاً بأنه يشكل خطراً على الأمن والاستقرار في العراق”، لافتاً الى أن “القرار سيشمل جميع القواعد الموجودة في العراق، باعتبارنا نتحدث عن سيادة البلد”.

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