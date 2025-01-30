نائب إطاري: استجواب الوزراء الفاسدين أفضل من تغييرهم!!

نائب إطاري: استجواب الوزراء الفاسدين أفضل من تغييرهم!!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو اللجنة القانونية النيابية، عارف الحمامي،الخميس، أن استجواب الوزراء الذين تحيط بهم إشكالات كبيرة داخل الحكومة الحالية يجب أن يكون أولوية، بدلًا من إجراء تغيير وزاري لم يعد ذا جدوى.وقال الحمامي في تصريح صحفي، أن “مجلس النواب سيستأنف جلساته خلال الأسبوع المقبل”، مشيرًا إلى أن “التغيير الوزاري كان ينبغي أن يُجرى قبل عام، لكنه لم يعد مجديًا في الوقت الحالي”.وأضاف أن “هناك عددًا من الوزراء في الحكومة الحالية تحيط بهم إشكالات كبيرة”، معتبرًا أن “الأولى هو استجوابهم داخل البرلمان بدلًا من اللجوء إلى تغيير وزاري لا جدوى منه”.

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