نائب إطاري: الإطار خاضع لإيران فقط ولن يسمح لأمريكا بالتدخل

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب السابق باقر الساعدي، الثلاثاء، أن قوى الإطار التنسيقي لن تخضع لأي إملاءات خارجية في تحديد موقفها بشأن من يتولى رئاسة الحكومة المقبلة.وقال الساعدي في حديث صحفي، إن “قوى الإطار التنسيقي كانت واضحة في دعمها لنوري المالكي لرئاسة الحكومة المقبلة، ولا تراجع عن هذا القرار”، لافتاً إلى أن “الإطار يرفض أي إملاءات خارجية في تحديد بوصلته بشأن من يتراس الحكومة المقبلة”.وأضاف أن “كل ما يتداول في وسائل الإعلام من تقارير وتسريبات حول احتمال تراجع المالكي عن تكليفه غير واقعي وبعيد عن الحقيقة”، مشيراً إلى أن “ما يجري حالياً مجرد خلط للأوراق وضغوط، لكن قوى الإطار التنسيقي لا تزال متماسكة في خيارها ودعمها للمالكي كمرشح لرئاسة الحكومة المقبلة”.

