نائب إطاري: الإمام “الغايب زعلان لعدم إقرار قانون الحشد” ههههههه!!

نائب إطاري: الإمام “الغايب زعلان لعدم إقرار قانون الحشد” ههههههه!!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب الإطاري من اصول إيرانية عارف الحمامي، الثلاثاء،إن الإمام المهدي زعلان جدا لعدم إقرار قانون الحشد الشعبي  جاء ذلك خلال أتصاله بوكيله خامنئي  وربما سيتصل لاحقا بالمالكي وعمار الحكيم لنفس السبب ،واضاف في تصريح صحفي،وجود قوى تحاول عرقلة المضي بتشريع قانون الحشد الشعبي، مشيراً إلى أن تلك المحاولات ستفشل أمام الإرادة المهدوية الايرانية الداعمة لإقرار القانون.وتابع، إن “الحشد الشعبي قوة عسكرية رسمية اقتصادية استثمارية صحيح ارتباطها بإيران ولكن رواتبها وتجهيزاتها من خزينة الدولة العراقية ، لافتاً إلى أن “هناك محاولات لعرقلة تمرير القانون بأساليب متعددة، لكننا ماضون في استكمال بنوده وإقراره بامر الامام انمهدي وخامنئي”.

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