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نائب إطاري: الإمام “الغايب زعلان لعدم إقرار قانون الحشد” ههههههه!!
المياه النيابية:معدلات الجفاف ما تزال مرتفعة بسبب قطع المياه من قبل إيران وتخفيضه من قبل تركيا
نائب إطاري:جمع تواقيع نيابية لتخفيض رواتب المسؤولين وتعديل سلم الرواتب
نائب: حكومة السوداني داعمة لسرقة المال العام ومع فساد الدولة
حزب كردي: حكومة البارزاني إس أزمة رواتب الإقليم والشارع الكردي في غليان
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المياه النيابية:معدلات الجفاف ما تزال مرتفعة بسبب قطع المياه من قبل إيران وتخفيضه من قبل تركيا
نائب إطاري:جمع تواقيع نيابية لتخفيض رواتب المسؤولين وتعديل سلم الرواتب
حزب كردي: حكومة البارزاني إس أزمة رواتب الإقليم والشارع الكردي في غليان
مرصد:تركيا تتعامل مع العراق بـ”القطارة” في الملف المائي وصادراتها واستثماراتها في البلاد أكثر من 70 مليار دولار
تنسيق أمني عراقي تركي مقابل عطش العراقيين
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نائب إطاري: الإمام “الغايب زعلان لعدم إقرار قانون الحشد” ههههههه!!
نائب: حكومة السوداني داعمة لسرقة المال العام ومع فساد الدولة
اجتماع لبائعي سيادة العراق والقرار على بيع ما تبقى منه
تناقضات قضاء زيدان في اغتيال (هشام الهاشمي) لتبرئة قيادي في ميليشيا كتائب حزب الله
القانونية النيابية:معظم النواب في معارض بيع الضمائر
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