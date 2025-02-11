نائب إطاري: التواجد العسكري التركي في شمال العراق انتهاكاً لسيادة البلد

نائب إطاري: التواجد العسكري التركي في شمال العراق انتهاكاً لسيادة البلد
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال النائب  الإطاري ياسر إسكندر، الثلاثاء، إن “الوجود العسكري التركي في شمال العراق، ضمن محافظات إقليم كردستان الثلاث، غير قانوني ويخالف مبادئ حسن الجوار”، مشيراً إلى أن “التواجد التركي لا يقتصر على نقاط محدودة، بل يمتد لعشرات المواقع، ويشمل قواعد عسكرية كبيرة تضم معدات ثقيلة، ما يمثل انتهاكاً واضحاً للاتفاقيات الدولية”.وأضاف أن “انتشار آلاف الجنود الأتراك في ثكنات ومواقع عسكرية داخل الإقليم، إلى جانب تكرار القصف المدفعي والجوي واستخدام الطائرات المسيرة، أدى إلى سقوط مدنيين ونزوح عوائل من القرى الحدودية”، مؤكداً أن “هذا التوغل يشكل تهديداً مباشراً للأمن القومي العراقي ويثير العديد من علامات الاستفهام حول دوافعه وأبعاده”.وشدد إسكندر على “أهمية توحيد الموقف العراقي إزاء هذا التوغل، خاصة أن القوات التركية توغلت خلال السنوات القليلة الماضية لمسافة تصل إلى 100 كيلومتر داخل الأراضي العراقية”، يذكر ان القوات التركية تنتشر حالياً في نحو 80 ثكنة، بعضها يضم معدات عسكرية ثقيلة ومدفعية وطائرات، وهو ما يُنظر إليه على أنه احتلال عسكري بقوة السلاح من قبل العديد من المراقبين”. 

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