نائب إطاري: الخلافات السياسية وراء عدم انعقاد الجلسات البرلمانية

نائب إطاري: الخلافات السياسية وراء عدم انعقاد الجلسات البرلمانية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد النائب الإطاري ياسر اسكندر، الاثنين، ان مسألة عقد جلسات البرلمان من عدمه يرتبط بمدى التوافق بين الكتل السياسية حول القوانين التي يراد التصويت عليها داخل المجلس.وقال اسكندر في تصريح صحفي، ان “عقد جلسات البرلمان مرهون ومرتبط بمدى اتفاقات الكتل السياسية فيما بينها حول القوانين ومشاريع القوانين التي يراد التصويت عليها داخل المجلس”.واضاف ان “بعض النواب لديهم سلطة القرار في الحضور الى جلسات البرلمان من عدمه، في حين يرتبط الاخرين بكتلهم التي تقول كلمتها إزاء التصويت من عدمه او الحضور والغياب عن جلسات البرلمان”.وبين ان “مسألة انعقاد جلسات البرلمان من عدمه خلال الشهر الفضيل، يرتبط بمدى اتفاق الكتل السياسية حول عقد الجلسات من اجل تمرير بعض القوانين .

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