نائب إطاري: الطاقة الشمسية لن تسد العجز في الخدمة الكهربائية

نائب إطاري: الطاقة الشمسية لن تسد العجز في الخدمة الكهربائية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذر عضو لجنة النفط النيابية باسم الغريباوي، اليوم الأربعاء، من تداعيات عدم إيجاد حلول فورية لأزمة الكهرباء في العراق، مشيرًا إلى أن البلاد تحتاج إلى ثلاث سنوات على الأقل للاستفادة من مواردها من الغاز الطبيعي.وقال الغريباوي في تصريح صحفي، ان “العراق أمام خيارين محدودين حاليًا، هما استيراد الغاز من إيران أو التوجه إلى دول أخرى، وهو ما يتطلب وقتًا طويلاً”، مؤكدًا أن “العراق لن يتمكن من استغلال احتياطياته من الغاز الطبيعي إلا بعد ثلاث سنوات على الأقل”.أوضح أن “الحكومة تخطط لدعم مشاريع الطاقة الشمسية الضخمة لسد العجز في الشبكة الكهربائية، لكن هذه المشاريع تتطلب وقتًا طويلًا للتنفيذ، كما أن الوقت المتبقي قبل فصل الصيف لا يكفي لاستكمالها”.وكشف عن “تجاوز ذروة الاستهلاك الكهربائي في الصيف الماضي 47-48 ألف ميغاواط”، متوقعًا “تضاعف هذا الرقم في السنوات المقبلة”.يذكر أن واشنطن قد ألغت، في مطلع شهر شباط الماضي، الإعفاء الممنوح للعراق لاستيراد الكهرباء والغاز من إيران.

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