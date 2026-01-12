نائب إطاري: المالكي مرفوض شعبياً وسياسياً وخارجياً

آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق – كشف النائب الإطاري محمد جميل المياحي، اليوم الاثنين، آخر تفاصيل ملف تسمية رئيس الوزراء، مؤكدا أن الوقت مازال مبكرا للحديث عن ترشيح رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي من قبل الإطار التنسيقي. وقال المياحي في تصريح  صحفي، إن “ملف رئاسة الوزراء مازال قيد النقاش داخل الإطار التنسيقي”، مبينا أن “الحديث عن ترشيح المالكي في هذه المرحلة غير محسوم ويحتاج إلى المزيد من التفاهمات السياسية”. وأضاف أن “المشاورات مستمرة بين القوى السياسية للوصول إلى توافق شامل حول شخصية رئيس الوزراء”، مؤكدا أن “الإطار التنسيقي يسعى إلى اختيار مرشح يحظى بقبول داخلي وخارجي لضمان الاستقرار السياسي”. 

