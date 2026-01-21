نائب إطاري: المالكي “ملك الإطار” ورئاسة الحكومة في انتظاره!!!

بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون حسين البطاط ،اليوم الأربعاء، حسم الإطار التنسيقي أمره لإختيار نوري المالكي لرئاسة الحكومة الجديدة.

وقال البطاط، في حديث صحفي، إن “قوى الإطار التنسيقي ستعقد اجتماعاً خلال الأيام القليلة المقبلة للإعلان رسمياً عن ترشيح المالكي، لمنصب رئيس مجلس الوزراء”.

وأشار إلى أن “هناك توافقاً سياسياً داخل قوى الإطار التنسيقي لتولي المالكي رئاسة الوزراء في الحكومة المقبلة”.

وأضاف البطاط، أن “تكليف المالكي بتشكيل الحكومة الجديدة سيتم بعد عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، والمقرر انعقادها خلال الأسبوع المقبل”.