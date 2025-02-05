نائب إطاري: المشهداني وراء أزمة قرار المحكمة الاتحادية بإيقاف تنفيذ القوانين الجدلية

نائب إطاري: المشهداني وراء أزمة قرار المحكمة الاتحادية بإيقاف تنفيذ القوانين الجدلية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب مختار الموسوي، اليوم الاربعاء، أن استعجال المشهداني في التصويت على القوانين أحدث فوضى سياسية.وقال الموسوي، في تصريح  صحفي، ان ” رئيس مجلس النواب محمود المشهداني استعجل في إقرار القوانين الثلاثة دون مراجعة دقيقة لبنودها، مما أدى إلى تداعيات سياسية ومشاحنات في الساحة العراقية”.وأوضح أن ” آلية التصويت لم تكن صحيحة، وكان من الضروري دراسة كل فقرة من القوانين والتصويت عليها بشكل منفصل لضمان التشريع السليم، مشيرا الى أن ” التسرع في التشريع أدى إلى أخطاء دفعت إلى التراجع عنها لاحقًا، مما تسبب في حالة من الإرباك والجدل بين القوى السياسية”.وشدد على أن ” ما حدث يعكس تلاعبًا بمشاعر المواطنين نتيجة قرارات غير مدروسة من قبل رئاسة البرلمان، مؤكدًا أهمية اتباع نهج أكثر دقة في تشريع القوانين مستقبلاً”.

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