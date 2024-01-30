نائب إطاري: حكومة البارزاني إسرائيلية أمريكية

نائب إطاري: حكومة البارزاني إسرائيلية أمريكية
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- عزا عضو مجلس النواب كاظم الطوكي، الثلاثاء، تضامن حكومة إقليم كردستان مع الولايات المتحدة الأمريكية ضد ضربات المقاومة الإسلامية الى العلاقات الوطيدة بين الطرفين والمصالح المشتركة، فيما اكد ان كردستان لم تتوصل الى توافق كامل مع الحكومة المركزية لغاية الان. وقال الطوكي في حديث  صحفي، إن “بيانات كردستان المتضامنة مع الولايات المتحدة الامريكية بشكل علني ليست جديدة”، مشيرا الى ان “حكومة الإقليم تسير عكس ما تمضي الحكومة المركزية في العديد من الملفات”. وأضاف، ان “كردستان مستمرة بمخالفة السياسة الخارجية التي يتعامل بها العراق مع الدول الأخرى، وخاصة مع واشنطن”، لافتا الى ان “الإقليم دائما ما يبحث عن التوافق مع الدول التي لا تتطابق سياستها مع سياسة العراق”.  واختتم الطوكي حديثه: ان “أمريكا تتخذ من مناطق كردستان مأوى لها، بالنظر الى القواعد العسكرية المتواجدة شمال العراق”، مبينا ان “تضامن حكومة الإقليم مع الولايات المتحدة الأمريكية ضد ضربات المقاومة الإسلامية يعود الى العلاقات الوطيدة بين الطرفين”.  وانتقدت جميع الأوساط السياسية والشعبية موقف كردستان الداعم الى الولايات المتحدة الامريكية بعد الاستهدافات الناجحة لمحور المقاومة الإسلامية ضد قواعد واشنطن في مثلث التنف بين العراق وسوريا والأردن، واخرها القصف الذي اسفر عن قتل واصابة اكثر من 52 قتيلا وجريحا من القوات الامريكية

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *