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بسبب الظلم والفقر والبطالة والنفوذ الإيراني..العراق في المرتبة (66) عالميا بنسبة الوفيات
الخزانة الأمريكية:نهب أموال العراق إلى إيران خط أحمر
المالية النيابية:العقوبات الأمريكية على المصارف العراقية لن تتوقف جراء عمليات التهريب وغسيل الأموال
تونس تعلن عن رغبتها في توسعة الشراكة الاستراتيجية مع العراق
نائب إطاري: حكومة البارزاني إسرائيلية أمريكية
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الاتحاد الأوروبي يسعى لوضع آلية لاستخدام أموال روسيا لصالح أوكرانيا
كوريا الشمالية تعلن عن تجربة إطلاق صواريخ “كروز”من الغواصات
اليوم..محادثات في باريس للتوصل إلى إتفاق لوقف إطلاق النار في غزة
إسرائيل تواصل جرائم حربها في غزة رغم قرار محكمة العدل الدولية
مجلس الشيوخ الأمريكي يدعم حل الدولتين لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
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الخزانة الأمريكية:نهب أموال العراق إلى إيران خط أحمر
المالية النيابية:العقوبات الأمريكية على المصارف العراقية لن تتوقف جراء عمليات التهريب وغسيل الأموال
اليوم ..سعر صرف الدولار=153000 ديناراً
وزارة التخطيط ” تتكهن” بحسم 90% من المشاريع المتلئكة نهاية العام الحالي
أمريكا تفرض عقوبة على مصرف الهدى وصاحبه (حمد الموسوي) لدعمه فيلق القدس الإيراني
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بسبب الظلم والفقر والبطالة والنفوذ الإيراني..العراق في المرتبة (66) عالميا بنسبة الوفيات
الخزانة الأمريكية:نهب أموال العراق إلى إيران خط أحمر
مصدر مطلع: حكومة السوداني “تتوسل” إدارة واشنطن بعدم استهداف ميليشيا الحشد الشعبي
أمريكا تفرض عقوبة على مصرف الهدى وصاحبه (حمد الموسوي) لدعمه فيلق القدس الإيراني
إهانة لحكومة السوداني من قبل حكومة البارزاني
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- اذاعة INN