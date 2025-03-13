نائب إطاري: حكومة الشرع إرهابية بامتياز

نائب إطاري: حكومة الشرع إرهابية بامتياز
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- انتقد النائب الإطاري أسعد البزوني، الخميس، بشدة الجرائم التي ترتكبها العصابات المسلحة التابعة للجولاني، معتبرًا أن استهداف العلويين في سوريا أمر مرفوض تمامًا، ويعد بداية لحرب طائفية خطيرة تهدد استقرار المنطقة.وقال البزوني في تصريح  صحفي، ان “حكومة الجولاني إرهابية بامتياز”، مشيرًا إلى أنها “ارتكبت خلال ثلاثة أشهر فقط من حكمها العديد من المجازر والانتهاكات بحق المدنيين”.وأوضح أن “استهداف العلويين في سوريا أمر مرفوض تمامًا”، مشيرًا إلى أنه “بداية لحرب طائفية خطيرة تهدد استقرار المنطقة”.وأعرب عن “استغرابه من تغافل الحكومة السورية عن الأوضاع في جبل الشيخ والقرى السورية الأخرى”، حيث قال إن “الكيان الصهيوني يفرض سيطرته عليها دون أي رد فعل حقيقي”.وتطرق البزوني إلى “استمرار القصف التركي على المدن السورية”، مشيرًا إلى أن “حكومة الجولاني تغض الطرف عنه رغم تداعياته الخطيرة”.وأضاف أن “حكومة الجولاني جاءت لتقسيم سوريا وليس لإدارتها”، محذرًا من أن “هذا الوضع المتفاقم قد يؤدي إلى زعزعة استقرار المنطقة بأكملها”.وفي ختام تصريحه، دعا “مجلس الأمن والأمم المتحدة إلى التدخل العاجل للسيطرة على الوضع قبل أن يمتد تأثيره إلى الدول المجاورة ويهدد الأمن الإقليمي”.

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