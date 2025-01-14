نائب إطاري: سنمرر تعديل قانون المخابرات في الجلسات القادمة

نائب إطاري: سنمرر تعديل قانون المخابرات في الجلسات القادمة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية حسين العامري، اليوم الثلاثاء ، عن أبرز القوانين المراد تشريعها خلال جلسات البرلمان القادمة.وقال العامري ،ان” جلسة غد ستشهد التصويت على قانون جهاز المخابرات الوطني فصلا عن قوانين أمنية أخرى “.وأضاف ان ” القوانين المراد تشريعها خلال الفترة المقبلة أهمها قانون قوى الأمن الداخلي وقانون الجرائم الإلكترونية”، مشيرا إلى أن “لجنة الأمن والدفاع النيابية تعمل مع اللجان الأخرى لانضاج تعديل قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم ٥٠ لسنة ٢٠١٧ “.وتابع ان ” هناك قوانين أخرى جاري العمل على اعدادها ورفعها للقراءة الأولى والثانية والتصويت عليها داخل مجلس النواب “.

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