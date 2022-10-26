نائب إطاري :(ليث الشاهر) لايصلح لوزارة النفط

نائب إطاري :(ليث الشاهر) لايصلح لوزارة النفط
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب عن محافظة البصرة ضرغام المالكي، اليوم الأربعاء، ان نواب محافظة البصرة سيكون لهم موقف صارم إذا ما صحت التسريبات بشأن مرشح حقيبة وزارة النفط( ليث الشاهر).وقال المالكي في حديث  صحفي، إن “الوزير الذي يتولى مهام وزارة النفط من المفترض ان يكون مهندسا للنفط وخبيرا بهذا المجال ليتمكن من ادارة الوزارة”، مبينا ان الاسم المطروح حاليا يعتبر الرجل الثاني بعد الوزير الحالي واداري وليس له خبرة بمجال هندسة النفط”.واشار الى ان “محافظة البصرة رئة العراق الاقتصادية والاكثر تلوثا وتضررا من النفط، فضلا عن عائداتها الكثيرة التي تنتجها الموانئ والنفط والمنافذ من اهم موارد البلاد لذا من الواجب اختيار وزير النفط بدقة”.واكد على أن “نواب البصرة حريصين على مصلحة المحافظة ولا نقبل باي وزير لا يلبي طموح البصرة”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *