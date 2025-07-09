نائب إطاري: مرشحنا لرئاسة الحكومة المقبلة “الحاج إبو إسراء”!!!!!

نائب إطاري: مرشحنا لرئاسة الحكومة المقبلة “الحاج إبو إسراء”!!!!!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد المتحدث باسم كتلة دولة القانون، النائب عقيل الفتلاوي، اليوم الاربعاء (9 تموز 2025)، أن مرشح الكتلة الوحيد لرئاسة الوزراء هو نوري المالكي، مبيناً أن الجمهور الشيعي الحشدوي الولائي يعده الخيار الأنسب، وفقا لقوله.وقال الفتلاوي في تصريح صحفي ، إن “الكرد لن ينسحبوا من بغداد لأنهم يمتلكون فيها دولة عميقة”.وتابع، أن “دولة القانون بادر وطلب من المفوضية شفوياً تمديد تسجيل المرشحين كرسالة لحسن النية، ونرغب بعودة التيار الصدري وباقي المنسحبين”.وتستعد القوى السياسية العراقية لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة في ظل حراك متصاعد لإعادة ترتيب التحالفات.

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