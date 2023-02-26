نائب إطاري: مكونات الإطار ستدخل الانتخابات المحلية منفردة ثم “تتحد” بعدها

نائب إطاري: مكونات الإطار ستدخل الانتخابات المحلية منفردة ثم “تتحد” بعدها
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكدت النائب عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، الاحد، مشاركة قوى الاطار التنسيقي بانتخابات مجالس المحافظات بشكل منفرد كل, مشيرة الى قوى الاطار تحرص على تحقيق اهداف سياسية ومجتمعة . وقالت نصيف في تصريح صحفي , ان ” قوى الاطار التنسيقي ليس تجمعا حزبيا بل تجمع سياسي من لون واحد ويعتبر المظلة السياسية الأكبر في العملية السياسية وله اهداف سياسية عليا تحرص قواه الى تحقيقها ” . وأضافت ان ” قوى الاطار التنسيقي بالتأكيد ستدخل انتخابات مجالس المحافظات المقبلة الا انها لن تدخل ككتلة اوكيان سياسي واحد , بل ستشارك منفردة كل حسب توجهاته “. مشيرة الى ” قوى الاطار التنسيقي ستلتحم فيما بعد تحت مظلة الاطار لاستكمال تحقيقها للأهداف العليا الذي رسمته بضمنها السياسية والامنية” . يذكر ان قوى الاطار التنسيقي تظم مجموعة من غالبية القوى السياسية الرئيسة للمكون الشيعي.

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