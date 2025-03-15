نائب إطاري: نرفض زيارة أي مسؤول سوري للعراق

نائب إطاري: نرفض زيارة أي مسؤول سوري للعراق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- حمل عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب الإطاري ياسر اسكندر وتوت ، السبت ، حكومة السوداني مسؤولة قبول زيارة الشيباني لبغداد. وقال وتوت في تصريح  صحفي، ان “حكومة السوداني هي المسؤولة عن قبول زيارة وزير خارجية النظام السوري احمد الشيباني وان مجلس النواب سيطالب المسؤولين بنتائج لقائتهم بالشيباني”.وأضاف ان “موقف غالبية القوى الشيعية الولائية رافضة لزيارة أي مسؤول سوري خاصة ممن هم ساهموا بقتل أبناء الحشد الشعبي والحرس الثوري وبمقدمتهم الرئيس المؤقت للنظام السوري ابو محمد الجولاني” .وكان النائب المستقل محمد عنوز قد اكد في حديث ، اليوم السبت ، ان زيارة وزير خارجية النظام تمت بضغط امريكي تركي ، الا انها مرفوضة شيعيا  قبل ان تكون سياسيا .

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