نائب إطاري “يتوعد” الكاظمي بفتح ملفات فساده

نائب إطاري “يتوعد” الكاظمي بفتح ملفات فساده
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- توعد النائب عن الاطار التنسيقي اسعد البزوني، بفتح ملفات الفساد والامن الغذائي بعد تشكيل الحكومة الجديدة، لافتا الى ان الفترة المقبلة ستأخذ خلالها اللجان البرلمانية دورها الفاعل في فتح الملفات وتقديم المفسدين للعدالة. وقال البزوني في حديث صحفي، ان “مجلس النواب سيعمل في الايام المقبلة بعد تشكيل الحكومة الجديدة ومن خلال اللجان النيابية على فتح ملف الامن الغذائي وسيتم متابعة هذا الامر للقضاء على الفساد وتقديم الفاسدين الى العدالة”. واضاف ان “هناك وقت كافي للتحقيق بملفات حكومة الكاظمي، بعد ان يتم تشكيل الحكومة الجديدة، التي هي الاخرى تحتاج الى شهر على اقل تقدير لاستلام المهام والوزارات من سابقتها وبالتالي فأن هذه الفترة كافية لفتح الملفات”. وبين ان “الكثير من الملفات المرتبطة بالامن الغذائي سيتم متابعتها من خلال اللجان النيابية عن كثب، حيث لايمكن ان تمرر هكذا ملفات مرور الكرام، وسيأخذ البرلمان دوره تجاهها”.

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