نائب إطاري “يحذر” من مقاطعة الانتخابات

نائب:السوداني وراء إضعاف البرلمان لاستمرار الفساد والفشل
تقرير أمريكي:العراق بحاجة إلى سعر نفط (95) دولارا للبرميل ليحقق التوازن في موازنته
السوداني “يسولف”على سنة 2050 وهو لم يحقق شيئا للعراق في ظل حكومته
المالية النيابية:(65)تريليون ديناراً العجز في الموازنة
مصدر مسؤول:تحقيق بفقدان(390) مليار ديناراً من قبل ديوان الوقف السنّي
الفشل الحكومي وراء تذبذب أسعار صرف الدولار والمواطن الخاسر الأكبر
نواب:السفراء الجدد جريمة بحق العراق وتجاوز على الدستور والقانون
بقاء أموال العراق في البنك الفدرالي الأمريكي أمان قانوني
وجبة من أسماء المرشحين المستبعدين من قبل هيئة اجتثاث البعث الإيرانية
مليار و296 مليون ديناراً راتب النائب في الدورة البرلمانية والدولة تعاني من العجز المالي
ويلسون:تصنيف(5) فصائل حشدوية منظمات إرهابية أجنبية
نائب:مشروع قانون الحصول على المعلومة يُقيد العمل الصحفي والإعلامي ويشجع على الفساد
مرصدان حقوقيان يحذران من تمرير قانون”الحصول على المعلومة”
في ظل الحكم الإيراني..نائب:الهاربين” الفرارية” من الحرب العراقية الإيرانية يجب “تكريمهم”!
السوداني:ديمقراطية “الإطار” لامثيل لها في العالم!
