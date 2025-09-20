نائب إطاري “يحذر” من مقاطعة الانتخابات

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب الإطاري محمد جاسم، السبت، أن الانتخابات ستجري في موعدها المحدد دون أي تأجيل، محذراً من مخاطر مقاطعة الاستحقاق الانتخابي وما قد تترتب عليه من انعكاسات سلبية على المسار السياسي.وقال جاسم في تصريح  صحفي، إن “الانتخابات المقبلة محطة مهمة في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ العراق، وأي تأجيل أو مقاطعة سيضعف ثقة الشارع بالعملية الديمقراطية، لذا مشاركة جميع القوى السياسية والجماهيرية تمثل الضمانة الحقيقية لنجاح الاستحقاق”.وأضاف أن “المرحلة الحالية تتطلب توحيد الجهود السياسية والشعبية لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة، بما يعزز الاستقرار ويترسخ التداول السلمي للسلطة”.

