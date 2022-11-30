نائب إطاري يدعو إلى تغيير محافظ بغداد الإطاري

نائب إطاري يدعو إلى تغيير محافظ بغداد الإطاري
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا النائب علي فيصل الفياض، الأربعاء، رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني الى تغيير محافظ بغداد محمد جابر العطا.وقال الفياض في بيان : إن “العاصمة الحبيبة بغداد تعيش ظروف سيئة واستثنائية على كافة الأصعدة بسبب سوء إدارة المحافظ الحالية فمعظم مناطق وبالخصوص أطراف العاصمة محرومة من ابسط الخدمات إذ تعاني الإهمال والخراب، وأغلب مشاريعها الخدمية خاصة التي تمس حياة المواطن متلكئة أو معطلة”.وأضاف، أن “إدارة المحافظة المتمثلة بالمحافظ، ثبتت فشلها الذريع في تسيير شؤون المحافظة وعجزها في تقديم الخدمات الضرورية للمواطن البغدادي الكريم”.ودعا رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني الى “الإسراع في إقالة المحافظ الحالي محمد جابر العطا و تكليف أخر ممن مشهود لهُ بالكفاءة والنزاهة والهمة في خدمة المواطنين .”.وأوضح أن ذلك يأتي “لتغيير واقعها نحو الأفضل وتوفير  حياة كريمة للمواطنين وتماشياً مع شعار الحكومة الحالي (حكومة خدمات)”.

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