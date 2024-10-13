نائب إطاري يدعو إلى عدم تعطيل جلسات مجلس النواب

نائب إطاري يدعو إلى عدم تعطيل جلسات مجلس النواب
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا النائب  الإطاري محمد الزيادي ، الاحد ، رئاسة مجلس النواب الى استمرار عقد جلسات مجلس النواب دون تعطيلها بسبب انشغال النواب الكرد بانتخابات الاقليم . وقال الزيادي في تصريح صحفي ، إن ” تعطيل جلسات مجلس النواب بسبب انشغال نواب القوى الكردستانية بانتخابات الاقليم ليس صحيحا ويشكل تعطيل غير مبرر ” . واضاف ان ” نواب الكتل الكردستانية يشكلون اقل من ثلث عدد اعضاء مجلس النواب وبالتالي لايجوز لرئاسة البرلمان تعطيل الجلسات”.وأشار إلى أن “هناك العديد من القوانيين المهمة خاصة القوانين الجاهزة للتصويت بحاجة الى تمريرها لما لها اهمية وتنظر شرائح مهمة وكبيرة لتشريعها باسرع وقت”.ودعا الزيادي رئاسة مجلس النواب الى “استمرار عقد جلسات مجلس النواب دون تعطيلها بسبب انشغال النواب الكرد بانتخابات الاقليم”.يذكر ان مجلس النواب خصص اسبوع لمناقشة او التصويت على القوانيين واسبوع تفرغ النواب للعمل في اللجان النيابية .

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