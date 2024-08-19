نائب إطاري يدعو إلى محاكمة سارق الأمانات الضريبة (نور زهير) بشكل علني

نائب إطاري يدعو إلى محاكمة سارق الأمانات الضريبة (نور زهير) بشكل علني
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا رئيس كتلة الآمال النيابية ياسر الحسيني، اليوم الاثنين، الى إجراء محاكمة علنية للمتهم الرئيسي بسرقة القرن نور زهير . وقال الحسيني في حديث صحفي، ان “شتان بين إعلام مهني حر ينقل الحقيقة ويعبر عن الرأي بفهم وأمانة وبين إعلام مأجور يترنح بين الكذب والجهالة وتعوى بما يطلبه صاحب سرقة الأمانات الضريبية “. واضاف ان “المبلغ الذي سرق من الأمانات الضريبية في عهد الحكومة السابقة أكبر من الرقم المعلن”، مشيرا إلى أن “نور زهير المتهم بسرقة القرن وجهات سياسية متنفذة يسيطرون على جميع موارد الموانئ العراقية “. ولفت إلى” اهمية استعادة كل الاموال المسروقة وكشف هوية من تورط بها واتخاذ الاجراءات القانونية”، مشددا على ضرورة إجراء محاكمة علنية للمتهم الرئيسي بسرقة الأمانات الضريبية نور زهير “.

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