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نائب إطاري يدعو إلى محاكمة سارق الأمانات الضريبة (نور زهير) بشكل علني
نائب:اعتقال شبكة تنصت وتزوير تابعة لمكتب السوداني
مكتب يونامي:القانون الإنساني الدولي يُداس بالأقدام في العراق
حكومة السوداني تعلن التزامها بأمر خامئني باستمرار تزويد لبنان بالنفط العراقي “مجاناً”
وزير الداخلية:حماية الزوار الإيرانيين أسبقية أولى و “شرف عظيم”!
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نائب كردي:حكومة الإقليم تتحمل مسؤولية تأخير رواتب الموظفين
هيئة الاستثمار:استكمال جميع المخططات لطرح مشروع بناء مدينة اقتصادية في ديالى
وزارة النفط:ارتفاع معدل تجهيز الطاقة الكهربائية في كركوك جراء ارتفاع الإنتاج الغازي
اليوم..أسعار صرف الدولار=150,000 ديناراً
المستشار المالي:بيع النفط بالدينار العراقي له مخاطر كثيرة
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- رياضية
تعيين الإسباني(رافائيل بول) مدربا مساعداً للمنتخب الوطني العراقي
الشهر المقبل..منتخب شباب العراق في بانكوك استعدادا لتصفيات كأس آسيا
منتخب العراق للسيدات لكرة القدم في المركز 172 عالمياً من أصل 194 منتخبًا
7 أندية عراقية تتعاقد مع لاعبين محترفين ومحليين
كاساس يعلن عن قائمة اللاعبين الذين سيدخلون المعسكر التدريبي في الدوحة
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مدينة (جرف الصخر) خارج السيادة العراقية ومنطقة الأذرع الإيرانية
منح أكراد إيران وسوريا وتركيا الجنسية والجواز العراقي من قبل الإقليم خيانة كبرى
السوداني قدم لتركيا تنازلات لم تحلم بها خلال إتفاقه مع أردوغان
العراق تحت خط الفقر المائي المدقع بسبب إيران وتركيا وحكومة الإطار تنتظر حلول السماء
مجالس المحافظات تدوير نفس النفايات
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