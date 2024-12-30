نائب إطاري يدعو السوداني إلى إجراء التعديل الوزاري

نائب إطاري يدعو السوداني إلى إجراء التعديل الوزاري
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا عضو مجلس النواب العراقي علاء الحيدري ، اليوم الاثنين ، رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني إلى التعجيل بالتغيير الوزاري، فيما أكد ان بعض الوزراء لا يصلحون لإدارة الوزارة .وقال الحيدري في تصريح  صحفي ،إن” التعديل الوزاري حالة إيجابية لتصحيح مسار الحكومة “، لافتا إلى أن “بعض الوزارات غير قادرة على تقديم الخدمات للمواطنين، عازية ذلك إلى تحويل تلك الوزارات إلى واجهات اقتصادية “.وأضاف أن ” مجلس النواب مستعد للتصويت على استبدال بعض الوزراء ممن أشر عليهم ملاحظات” ، مشيرا الى ان “هناك مؤشرات سلبية على بعض الوزراء”.وتابع ان ” بعض الوزارات أصبحت عاجزة عن تقديم الخدمات للمواطنين وقد تحولت لإقطاعيات للأحزاب والحواشي “.

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