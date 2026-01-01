نائب إطاري يدعو القوى السياسية إلى عدم الانصياع إلى الضغوط الأمريكية في اختيار رئيس الجمهورية

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف القيادي في منظمة بدر الإيرانية النائب حامد الموسوي، اليوم الخميس، عن وجود اتفاقات سياسية تتعلق بتسمية رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المقبلة، داعياً القوى السياسية إلى عدم الانصياع للضغوط الخارجية في مسألة تشكيل الحكومة. وقال الموسوي في تصريح صحفي، إن “الاتفاقات بين القوى السياسية قطعت شوطاً مهماً في ملف تسمية رئيسي الجمهورية والحكومة”، مبيناً أن “المرحلة المقبلة تتطلب التزاماً وطنياً بعيداً عن أي تدخلات أو إملاءات خارجية”. وأضاف أن “القرار السياسي يجب أن يبقى عراقياً خالصاً، وأن القوى الوطنية مطالبة بتحمل مسؤولياتها في تشكيل حكومة قوية قادرة على مواجهة التحديات”، مؤكداً أن “الانصياع للضغوط الخارجية يضعف العملية السياسية ويضر بمصالح البلاد”. 

