نائب إطاري يستبعد تمرير قانون العفو خلال العام الحالي

نائب إطاري يستبعد تمرير قانون العفو خلال العام الحالي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- استبعد النائب عن ميليشيا العصائب علي تركي ، الأحد، تمرير قانون العفو العام خلال المرحلة  المقبلة، مشيرا إلى أنه لم يتم التطرق لتفاصيل القانون داخل أروقة مجلس النواب.وقال تركي في حديث صحفي، أنه “لا مانع من وجود قانون العفو العام بشرط ألا يشمل القتلة والارهابيين القابعين في السجون والفاسدين من السياسيين “.وأضاف أن ” هناك جدل سياسي بشأن تشريع قانون العفو العام”، مستبعدا “حصول توافق بشأنه خلال الفترة القريبة المقبلة”.ولفت إلى أن “سبب عدم طرح القانون حتى الآن داخل مبنى البرلمان هو الخلاف السياسي بشأنه”، مؤكدا أنه “لم يتم التطرق لتفاصيل قانون العفو العام داخل أروقة مجلس النواب “.وسبق أن أثارت تصريحات السياسي المثير للجدل خميس الخنجر بشأن إقرار قانون العفو العام وإطلاق سراح المحكومين من المتهمين بالإرهاب.

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