نائب إطاري يطالب بطرد القوات الأمريكية من العراق

نائب إطاري يطالب بطرد القوات الأمريكية من العراق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذرت لجنة الامن والدفاع النيابية، الأحد، من مغبة استمرار التواجد الاميركي في العراق، مبينة ان المشروع الاميركي بات يضرب العقيدة المجتمعية العراقية.وقال عضو اللجنة أحمد الموسوي في حوار متلفز ، ان ” المشروع الأميركي في العراق ليس مشروعا عسكريا وإنما ثقافيا يستهدف العقيدة المجتمعية والاسلامية”. واضاف ان “على الحكومة والبرلمان الوقوف بالضد من المشروع الأميركي في نشر الرذيلة وانه لابد من مراجعة الاتفاقات مع أميركا وهي من مهام الحكومة “. واشار الى ان “التواجد الأمريكي اضر بالأمن والسلوك المجتمعي العراقي ولا بد من إنهاء ذلك التواجد بكل الطرق”.

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