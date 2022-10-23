نائب إطاري يطالب بمنع سفر الكاظمي وحكومته

نائب إطاري يطالب بمنع سفر الكاظمي وحكومته
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال النائب عن دولة القانون محمد الزيادي ،الأحد، ان “حكومة الكاظمي اتخذت العديد من القرارات التي تعتبر خاطئة وغير مسؤولة ومن ضمنها منح أرض بدون الإعلان عن مزايدة الاستثمار للموقع المحدد لبناء ملعب كولف، وبالتالي فأن رئيس حكومة تصريف الاعمال سيتحمل جميع القرارات الخاطئة التي اتخذها في الفترة السابقة والمستمرة حاليا والجميع ينتظرون قرارا لمنع سفره بعد تقديم التواقيع التي جمعت في القترة الماضية لحين عرض جميع الملفات على القضاء”.

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