نائب إطاري يكشف عن دعوى ضد النائب (شعلان الكريّم) قدتطيح بعضويته

نائب إطاري يكشف عن دعوى ضد النائب (شعلان الكريّم) قدتطيح بعضويته
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف النائب مصطفى سند، الاربعاء، عن وجود دعوة ثانية مرفوعة ضد النائب شعلان الكريم قد تطيح بعضويته في مجلس النواب.وقال سند في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، انه “ما زالت دعوى أخرى مفتوحة ضد الكريم، وهي الدعوى الخاصة بعدم صحة عضويته، لم تُحسم لغاية الأن”.واضاف، ان “موعد الدعوى في الاول من نيسان المقبل”.واعلنت المحكمة الاتحادية ردها الدعوى المرفوعة أمامها ببطلان ترشيح شعلان الكريم لمنصب رئيس البرلمان، لعدم الاختصاص.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *