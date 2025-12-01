نائب إطاري:(4) مرشحين فقط لرئاسة الحكومة الجديدة

نائب إطاري:(4) مرشحين فقط لرئاسة الحكومة الجديدة
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب عارف الحمامي، اليوم الاثنين، أن عدد الأسماء المرشحة لتولي منصب رئيس الحكومة المقبلة لا يتجاوز أربعة، مشيراً إلى أن ما يُطرح في بعض وسائل الإعلام بشأن أعداد أكبر هو مبالغ فيه.وقال الحمامي في حديث صحفي، إن “المؤشرات المتوفرة لدينا تؤكد أن إجمالي الشخصيات التي طُرحت كمرشحين لرئاسة الحكومة المقبلة يبلغ أربعة أسماء فقط حتى الآن”، مبيناً أن “الأرقام التي تُتداول في وسائل الإعلام بشأن عدد المرشحين غير دقيقة وتشوبها المبالغة”.وأضاف أن “قوى الإطار عازمة على حسم ملف رئيس الحكومة ضمن سياقات واضحة، وهذا الحسم لن يكون معقداً في ظل وجود توافقات قد تتبلور خلال الفترة الوجيزة المقبلة، ليُعلن بعدها اسم المرشح الرسمي”.وأكد الحمامي أن “قوى الإطار ماضية في دعم تشكيل حكومة قادرة على مواجهة الملفات المعقدة، خصوصاً في القطاعات المالية والاقتصادية، إضافة إلى خلق شراكة حقيقية مع القوى التي تمثل المكونات الرئيسة في البلاد”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *