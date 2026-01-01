نائب: إقرار موازنة 2025 و2026 بعد تشكيل الحكومة الجديدة

نائب: إقرار موازنة 2025 و2026 بعد تشكيل الحكومة الجديدة
آخر تحديث:

بغداد/ شبكة أخبار العراق-  حدد النائب مضر الكروي، الخميس، مصير موازنة عام 2025 بعد اكتمال التصويت على هيئة رئاسة مجلس النواب، مؤكداً أن المضي بالموازنة مرتبط بشكل مباشر بتشكيل الحكومة الجديدة.وقال الكروي في حديث صحفي، إن “بعد اكتمال التصويت على هيئة رئاسة مجلس النواب، ستنطلق المرحلة الثانية من الاستحقاقات الدستورية المتمثلة بانتخاب رئيس الجمهورية، وصولاً إلى تكليف مرشح الكتلة الأكبر بتشكيل الحكومة ومن ثم التصويت عليها”.وأضاف أن “المضي بالموازنة، سواء للعام الماضي أو للعام الجاري، لا يمكن أن يتم إلا بعد اكتمال تشكيل الحكومة بشكل كامل، إذ ستُرسل الموازنة من الحكومة التي سيصوت عليها مجلس النواب”، مبيناً أن “ذلك سيفتح الباب أمام قراءة مختلفة لطبيعة الأوضاع المالية في البلاد”.وأشار الكروي إلى أن “المتغيرات التي رسمتها أسواق النفط سيكون لها تأثير مباشر على الموازنة، لاسيما وأن أكثر من 90% من إيراداتها تعتمد على بيع النفط الخام”، لافتاً إلى أن “الوضع المالي للعراق يحتاج إلى إعادة نظر في العديد من النصوص والفقرات، ما يجعل ضغط النفقات أمراً لا مفر منه”.وأكد أن “موازنة العام المقبل ستتضمن قرارات صعبة تفرضها طبيعة المرحلة والتحديات المالية القائمة”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *