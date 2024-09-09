نائب إيراني:سنحصل من حكومتنا الإطارية برئاسة السوداني (100) مليار دولار خلال زيارة الرئيس بزشكيان

بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الايراني، محمد مهدي شهرياري،الاثنين، الهدف من الزيارة المرتقبة للرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى العراق الاربعاء المقبل.وقال شهرياري في تصريح للإعلام الإيراني، إن “المرتقبة لرئيس الجمهورية، مسعود بزشكيان الى العراق، تأتي في سياق تعزيز العلاقات الايرانية مع لدعم النمو الاقتصادي وحل بعض الخلافات”. مؤكدا ضرورة استمرار هذه الاواصر وذلك انطلاقا من اولويات السياسة الخارجية الايرانية القائمة على رفع مستوى التعاون مع العراق باعتباره سوقا خاصا لإيران”.وأوضح أن “الزيارة الخارجية الاولى للرئيس بزشكيان والتي خصصت للعراق باعتباره الجار الستراتيجي للجمهورية الاسلامية الايرانية، وتجمع بين البلدين مشتركات مذهبية عريقة، تحظى باهمية كثيرة”، مبينا ان العراق، فضلا عن القاسم الاقليمي، اصبح اليوم حليفا لايران”.وحول برامج الزيارة، اشار الى توقيع 30 إتفاقية بمبلغ 100 مليار دولار لصالح إيران وهذه الاتفاقيات لن تحصل إلا في ظل حكومتنا الإطارية برئاسة السوداني.